Naar welke muziek, films, boeken, theatervoorstellingen en exposities kunnen we uitkijken?

🎶 Muziek

Rockit Festival, jazz, 12 november

Op 12 november vindt in Groningen voor de vijfde keer het Rockit Festival plaats; het eendaagse North Sea Jazz van het noorden. Het programma ziet er veelbelovend uit.

Vier succesvolle Amerikaanse jazzmuzikanten zoeken elkaar na 25 jaar weer op: saxofonist Joshua Redman, pianist Brad Mehldau, bassist Christian McBride en drummer Brian Blade. Dit destijds baanbrekende kwartet treedt op onder de naam MoodSwing Reunion.

Saxofonist Nubya Garcia en haar band vertegenwoordigen de vruchtbare hedendaagse jazzscene van Londen. De Amerikaanse gitarist Bill Frisell en zijn begeleiders vermengen vriendelijke jazz met traditionele bluegrass. De Amerikaanse zangeres Lizz Wright geeft een warmbloedige invulling aan gospel, folk en jazz. Dorian Dumont uit Frankrijk destilleert verrassend melodieuze pianomuziek uit het elektronische oeuvre van producer Aphex Twin.

Noordelijke muziekliefhebbers die North Sea Jazz een brug te ver vinden, kunnen hun hart ophalen in Groningen.

Philosophy of Modern Song, Bob Dylan, november

Bij popmuziek weet je nooit zo lang van tevoren wat wanneer uitkomt. Toch zijn er interessante dingen te melden. Gek genoeg ook op boekengebied. In november komt Spectrum met de vertaling van The Philosophy of Modern Song van Bob Dylan, die diep door de Amerikaanse songgeschiedenis ploegt. Het wachten is ook op twee beloofde boeken die maar niet kwamen: Daniël Lohues zou Hier kom ik weg schrijven en popjournalist Jean-Paul Heck werkt aan Jan Akkerman. Het verhaal van een gitarist.

Gelukkig komt er ook nog echte muziek uit. Marianne Faithfull - Songs Of Innocence and Experience 1965-1995 is een dubbelalbum dat 16 september verschijnt. Een week later is er een cd van de Musketiers (Paskal Jakobsen, Bertolf Lentink, Daniël Lohues en Paul de Munnik). Creedence Clearwater Revival – ‘At The Royal Albert Hall’ is een cd en een documentaire die in verschillende formats in september en november verschijnt. Op 14 oktober is er een dubbelslag voor Leonard Cohen, met het Tribute Album Here It Is bij Blue Note / Universal; Sony komt dan met de cd Leonard Cohen: Hallelujah & Songs from his Albums.

Life after death, TobyMac, dit najaar

Dit najaar verschijnen er binnen de gospelmuziek meerdere albums om naar uit te kijken. De belangrijkste is Life after death van TobyMac. De ex-dc Talk’er heeft een heftige tijd achter de rug. Een kleine drie jaar geleden overleed zijn zoon Truett (toen 19) aan het nemen van een overdosis. Op dit nieuwe album verwerkt hij de dood van zijn zoon en is te horen hoe zijn geloof gewankeld heeft, maar ook dat hij het vertrouwen op God niet verloren heeft.

In mei gaf het Noord-Ierse Rend Collective met zijn feestelijke folkrock twee uitverkochte concerten in Nederland. Nu brengt de band zijn nieuwe album Whosoever uit, gebaseerd op de bekende bijbeltekst Johannes 3:16. Dat wordt gegarandeerd weer veel feest en vrolijkheid, maar ook eerlijkheid en diepgang.

Verder komen er nieuwe albums van artiesten als Zach Williams (bekend van ‘There was Jesus’), Steven Curtis Chapman en de ‘oude’ metalrockers van Stryper. Leuke tours en concerten: LEV (september/oktober), Sela (20 keer tot eind oktober, met het afscheid van zanger Frans Korpershoek en toetsenist Adrian Roest), Matthijn Buwalda in de theaters (tot in november) en Adrian Snell (drie keer in oktober).

🎥 Films

See How They Run, regisseur Tom George, release 15 september

Het vergrootglas en het tweed jasje mogen weer uit de kast want de whodunnit is terug van weggeweest. Jarenlang leek het genre op sterven na dood, tot het inventieve en levendige Knives Out het ingedutte genre nieuw leven inblies. Juist door te spelen met alle overbekende clichés zonder in parodie te vervallen, stond het genre ineens weer op de kaart. De detectivekomedie See How They Run lijkt uit hetzelfde vaatje te tappen.





In de film reist een Amerikaanse filmproducent naar het Londen van de jaren vijftig om een toneelstuk om te zetten naar een film. Dan wordt ineens een van de castleden vermoord. Een ervaren detective met een iets minder indrukwekkende, maar wel geloofwaardiger Poirot-achtige snor, gespeeld door Sam Rockwell, en zijn jonge, overijverige partner (gespeeld door Saoirse Ronan) duiken in de zaak. De film lijkt een liefdesverklaring aan de whodunnit met een omvangrijke cast aan bekende acteurs, kleurrijke sets en kostuums en een verhaal vol wendingen waarin niets is wat het lijkt.

Three Thousand Years of Longing, regisseur George Miller, release 17 november

Zeven jaar geleden liet een pensioengerechtigde filmmaker die vooral bekend was van kinderfilms over biggetjes en dansende pinguïns aan Hollywood zien hoe je een snoeiharde actiefilm moet maken. Mad Max: Fury Road, het vierde en met afstand beste deel in George Millers Mad Max-serie, was een met diesellucht doordrongen actiespektakel, maar een nachtmerrie om te filmen.





Na zeven jaar pauze is Miller nu terug met een romantisch fantasydrama. In Three Thousand Years of Longing ontdekt een eenzame hoogleraar mythologie (Tilda Swinton) een geest in een fles (Idris Elba). De geest geeft haar drie wensen in ruil voor zijn vrijheid. De vrouw weet echter dat geen enkel sprookje waarin een geest wensen vervult, ooit goed afloopt en weigert om een wens te doen.

Triangle of Sadness, regisseur Ruben Östlund, release 15 december

Hoe deftig ben je nog wanneer je last hebt van zeeziekte? In de donkere satire Triangle of Sadness komt een luxe cruiseschip vol superrijke modellen, socialemediaberoemdheden, Russische oligarchen en Britse wapenhandelaren in de problemen. Eerst lijkt alles nog tiptop verzorgd. Het personeel heeft strenge instructies om op elke vraag van de verwende gasten ‘ja’ te antwoorden en de kok heeft een decadent zevengangenmenu bereid. Tot een storm uitbreekt en de ene na de andere passagier last krijgt van extreme zeeziekte. (De film is nu al berucht om het vol in beeld brengen van de onsmakelijke gevolgen.)





De cruise eindigt rampzalig en een deel van de passagiers en het personeel komt vast te zitten op een verlaten eiland. Dan draait de hiërarchie ineens radicaal. Want wat maakt het uit hoe diep je zakken zijn of hoeveel volgers je hebt op Instagram, wanneer je niet weet hoe je een vis moet vangen? Iets wat alleen de schoonmaker blijkt te kunnen. De Zweedse regisseur Ruben Östlund nam eerder de pretentie van de kunstwereld op de hak in de satire The Square en richt zijn pijlen nu op sociale status.

💃 Theater

Charlie and the Chocolate Factory, musical, vanaf 11 september

Het fantastische kinderboek van Roald Dahl uit 1964 is al meerdere keren verfilmd. Vanaf september is het verhaal nu ook als musical te zien, in diverse theaters in ons land. Het verhaal in het kort: een arm jongetje, Charlie (Sjakie in de Nederlandse vertaling), woont met zijn ouders én grootouders in een klein huis. Vlakbij staat de chocoladefabriek van de mysterieuze uitvinder Willy Wonka. Op een dag krijgt Charlie een reep in handen waarin zich een Gouden Wikkel bevindt; samen met een paar andere kinderen mag hij de fabriek eens van binnen bekijken, rondgeleid door Wonka. Het loopt uit op een wonderlijk avontuur, zoals je dat alleen bij Dahl kunt aantreffen. In de Nederlandse musical zal vliegende panter Remko Vrijdag de rol van Willy Wonka spelen.

Lehman Trilogy, toneel, vanaf 30 oktober

Het toneelstuk Lehman Trilogy, geschreven door de Italiaanse auteur Stefano Massini, maakte de afgelopen jaren furore op West End en Broadway. Dit najaar brengt het Internationaal Theater Amsterdam het stuk in het Nederlands op de planken, onder regie van Guy Cassiers.

Het verhaal omvat zo’n honderdvijftig jaar. Het begint met de emigratie midden negentiende eeuw van drie Joodse broers vanuit Beieren naar Amerika. In het zuiden beginnen ze een klein winkeltje in stoffen en ze worden rijk in de katoenhandel. In de loop van de jaren ontwikkelt hun familiebedrijf zich tot een enorm financieel imperium. In 2008 was Lehman Brothers mede verantwoordelijk voor de crisis, en de bank ging ook zelf failliet.

Zo is Lehman Trilogy niet alleen een verhaal over een familie, maar ook een geschiedenis van het (Amerikaanse) kapitalisme. ‘Het is een fabel over het kapitalisme die haarfijn laat zien hoe geld altijd een sturende factor is geweest in hoe we ons zijn blijven ontwikkelen’, aldus de regisseur.

De jaren, toneel, vanaf 21 oktober

Het boek De jaren van de Franse schrijver Annie Ernaux verscheen in 2008 en won sindsdien diverse grote internationale prijzen. Les Années vertelt het verhaal van de periode 1941-2006, in een mengvorm van autobiografie, sociologie en geschiedenis, terwijl het woordje ‘ik’ niet één keer wordt gebruikt. Ernaux verwerkte foto’s, boeken, liedjes en krantenkoppen in haar boek om haar verhaal te vertellen.

In het toneelstuk van Het Nationale Theater, onder regie van de Noorse Eline Arbo, vertellen vijf actrices samen het leven van één vrouw. Ze groeit op tussen het puin van de Tweede Wereldoorlog, ontworstelt zich aan haar middenstandsmilieu en wordt schrijfster met een scherp politiek en sociaal bewustzijn. Aan de hand van foto’s, songs en nieuwsberichten vertelt ze over emancipatie, vrouw-zijn, seksualiteit, klassenverschillen en individuele kansen. Door één leven te volgen, zien we de wereld veranderen. Arbo: ‘Toen ik De jaren las, wist ik meteen: dit boek is voor mij geschreven. Annie Ernaux’ stijl is zo treffend en universeel dat al die herinneringen ook resoneren in mij. Haar beelden roepen een gevoel van nostalgie op, maar tegelijkertijd ook schaamte en woede.’

📚 Literatuur

De passagier, Cormac McCarthy, oktober

Zestien jaar na zijn laatste roman The Road (2006) komt de Amerikaanse auteur Cormac McCarthy (89) met nieuw werk. En wel met twee romans: The Passenger verschijnt in oktober, Stella Maris een maand later.

Naar verluidt zullen beide boeken nogal afwijken van wat we van McCarthy gewend zijn. De schrijver vestigde zijn naam met romans als Blood Meridian (1985), The Border Trilogy (1992-1998) en No Country for Old Men (2005). Daarin schetste hij telkens sombere werelden waarin het leven rauw en wreed is. Niet zelden worstelen de personages in die werelden met God. Is Hij er wel? En zo ja, kan al het leed hier op aarde Hem wel wat schelen?

The Passenger en Stella Maris zijn met elkaar verweven romans die het gedoemde liefdesverhaal vertellen van een broer en zus: Bobby en Alicia Western. Beiden gaan gebukt onder de erfenis van hun vader, een fysicus die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de atoombom, maar ook onder hun liefde voor en obsessie met elkaar.

De Nederlandse vertalingen van de twee romans, uitgegeven door De Arbeiderspers, zullen tegelijk met de Amerikaanse edities verschijnen.

Zonder ons geen nieuwe dag, Liesbeth Goedbloed, 18 oktober

In 2018 debuteerde Liesbeth Goedbloed als romanschrijver met het boek Broeder ezel. Deze roman gaat over het meisje Anna, dat in het reine probeert te komen met God en zichzelf na een traumatische gebeurtenis uit het verleden. Samen met een ezel maakt Anna een pelgrimsreis door het land van Franciscus van Assisi. De roman werd in deze krant lovend besproken, vanwege de geheel eigen stem, ‘poëtisch en zintuiglijk’, en het verhaal waarin echt iets op het spel staat.

Na zo’n debuut kijk je vanzelfsprekend uit naar een nieuwe roman, en die is er nu: Zonder ons geen nieuwe dag. Daarin schetst Goedbloed het portret van de verweesde Raaf. Zijn moeder is overleden en hij is wanhopig op zoek naar zijn verdwenen vader. Zijn enige kameraad is een gewonde duif, die hij stevig vasthoudt in zijn verkleumde handen. De onschuld van Raaf smelt samen met het ruwe, nachtelijke leven in de haven van Rotterdam. Met trefzekere tederheid roept Goedbloed het onzichtbare leven onder de radar wakker, aldus uitgever Mozaïek.

Lessen, Ian McEwan, januari

De 74-jarige Ian McEwan geldt als een van de beste levende Britse auteurs. Hij schreef prachtige romans als Atonement en On Chesil Beach. In januari verschijnt er een nieuwe roman van hem: Lessen. Volgens zijn Nederlandse uitgever, De Harmonie, is het ‘misschien wel zijn meest persoonlijke roman tot nu toe’.

Als de wereld nog steeds te kampen heeft met de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en het IJzeren Gordijn een feit is, wordt de 11-jarige Roland door zijn ouders ondergebracht op een Engelse kostschool. Ver weg van waar hij zijn idyllische jeugd doorbracht, trekt hij de aandacht van zijn pianolerares, Miriam Cornell. Jaren later, als zijn vrouw Alissa plotsklaps verdwenen is en hij met hun vier maanden oude zoontje achterblijft, gaat Roland niet alleen op zoek naar haar, maar ook naar het waarom van zijn rusteloze bestaan. Gemiste kansen, verloren liefdes, muziek, vrienden, literatuur, seks en politiek, álles komt voorbij. McEwan verweeft het leven van Roland met de grote gebeurtenissen van onze recente geschiedenis: van de Suezcrisis naar de Cubacrisis en van de val van Muur tot de klimaatcrisis en de huidige pandemie.

🎨 Exposities

Golden Boy Gustav Klimt, Van Gogh Museum, vanaf 7 oktober

Zelfs wie de Oostenrijkse schilder Gustav Klimt (1862-1918) niet kent, heeft zijn werk ‘De kus’ vast weleens gezien als poster aan een muur. Het werk maakte Klimt in zijn gouden periode, waarin hij veel met bladgoud werkte. Zijn vader was goudgraveur. Op het werk is een knielende vrouw te zien die gekust wordt door een man terwijl ze haar arm om zijn nek houdt. Goud en sterke vrouwen horen bij Klimt.

Op de tentoonstelling Golden Boy Gustav Klimt in het Van Gogh Museum in Amsterdam zal te zien zijn door wie de Oostenrijker geïnspireerd is. De ondertitel van de tentoonstelling en de plek van de tentoonstelling verraden het al een beetje. Inspired by Van Gogh, Rodin, Matisse …

Volgens de samenstellers van de tentoonstelling was er nog nooit zo’n groot overzicht van Klimts werk in een museum in Nederland te zien. Ze werkten samen met Museum Belvedere in Wenen. In Nederland zullen in elk geval ‘Judith’ (1901), ‘Emilie Flöge’ (1902) en ‘Waterslangen II’ (1904) te bewonderen zijn.

BrAInpower, Rijksmuseum Boerhaave, vanaf 9 september

Kunstmatige intelligentie is overal. Van streamingdiensten en dating-apps en gezichtsherkenning tot zelfrijdende auto’s, medische toepassingen en deepfakes. Deepfakes zijn beelden, geluiden en teksten die door kunstmatig intelligente software wordt gemaakt. Het kan grappig zijn om mensen in filmpjes te verwisselen, maar deepfakes kunnen ook gebruikt worden om mensen te chanteren, te manipuleren of te beschadigen.

Op de tentoonstelling BrAInpower in Rijksmuseum Boerhaave in Leiden zullen tal van voorbeelden te zien zijn. Naast de successen van artificiële intelligentie (AI) komen ook de schaduwkanten aan de orde. Ook de minder alledaagse toepassingen van AI komen aan bod, zoals het gebruik van AI in de geneeskunde, bij creatieve processen en bij de ontwikkeling van ‘slimme’ robots. Gastconservator Bas Haring is de ‘gids’ van de tentoonstelling die op 9 september geopend wordt. En een dag later is er

’s avonds een lezing over dit onderwerp waar bezoekers ook vragen kunnen stellen.

Sterven in schoonheid, Drents Museum, vanaf 20 november

Een stad bevroren in de tijd levert een schat aan informatie op en blijft mensen fascineren. In het Drents Museum in Assen is vanaf 20 november te ontdekken hoe de mensen in Pompeï en Herculaneum leefden. De twee Romeinse stadjes werden in 79 na Christus voor het oog uitgewist. Pompeï werd bedolven onder vulkanische as en puimsteen. Herculaneum werd bedekt door modder en lava. Er is nog een groot verschil tussen de twee plaatsen. De inwoners van Herculaneum wisten bijna allemaal op tijd te vertrekken, behalve de mensen die aan de kust woonden. Alleen in de zogenoemde boothuizen werden eeuwen later skeletten gevonden. In Pompeï was dat anders. Daar schuilden veel mensen in hun huizen, waar ze ingesloten raakten.

Wie waren de inwoners van de steden? En hoe zag hun dagelijks leven eruit? Aan de hand van voorwerpen die uit de collecties van Italiaanse musea komen, vertelt het Drents Museum verhalen van mensen van bijna tweeduizend jaar geleden.

📖 Non-fictie

De vluchtelingenrepubliek, David de Boer en Geert Janssen (red.), januari

Nederland is gevormd door de strijd tegen het water, zo luidt een bekende waarheid. Een variant daarop is niet minder waar: Nederland is gevormd door vluchtelingenstromen. Zo was de welvaart in de Gouden Eeuw voor een deel te danken aan calvinistische kooplui die vanuit Vlaanderen naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden waren gevlucht. In De vluchtelingenrepubliek vertellen vijftien historici over de vluchtelingenstromen waarmee Nederland in de loop der eeuwen te maken heeft gekregen, zoals de ontheemde Vlamingen in de zestiende eeuw, de Belgische vluchtelingen uit de Eerste Wereldoorlog, en de Duitse Joden, onder wie Anne Frank, die na de machtsovername van Adolf Hitler naar Nederland kwamen. Volgens de uitgever zoekt het boek vanuit het verleden naar een nieuw perspectief op de vluchtelingencrises van vandaag en morgen.

De Politieke Partij Radikalen 1968-1990. Macht op de schop, Christoph van den Belt, Hans Krabbendam, Wim van Meurs en Marieke Oprel, oktober

De Politieke Partij Radikalen was een linkse partij met veel aandacht voor het milieu. Ze werd in 1968 opgericht uit onvrede over de Katholieke Volkspartij (KVP), die te weinig progressief gevonden werd. De PPR ging in 1990 op in GroenLinks. Hoewel de PPR marginaal bleef, trok ze wel veel aandacht door beeldbepalende politici als Bas de Gaay Fortman en Ria Beckers en door haar opmerkelijke standpunten. De PPR bepleitte een basisinkomen voor iedereen en plaatste kritische kanttekeningen bij het geloof in de economische groei: ‘Welvaart zonder welzijn wordt uitvaart’. Naar de geschiedenis van de PPR is weinig onderzoek gedaan. Daarom is deze bundel van enkele Nijmeegse historici op voorhand een standaardwerk.

Het reisboek van Willem van Oranje, René van Stipriaan, november

In de tijd van Willem van Oranje (1533-1584) verlieten de meeste mensen zelden de stad of streek waar ze woonden. Willem van Oranje was een uitzondering. Hij was bijna voortdurend op reis, als stadhouder, legerleider of vluchteling. In Het reisboek van Willem van Oranje vertelt René van Stipriaan, die vorig jaar een dikke biografie van Willem van Oranje publiceerde, over het rusteloze bestaan van de prins. Het boek is ook een gids langs de huizen en steden waar Willem woonde, en de plekken die een belangrijke rol in zijn leven speelden, zoals Heiligerlee, Jemmingen, Gent en Brugge. ‘Hoe zag de wereld van Willem van Oranje eruit - en wat is er nog van over?’: die vragen zal Van Stipriaan in zijn nieuwe boek beantwoorden.