In een landschap van oude schoolplaten

Zeearmen, rivieren, kanalen, beken, vaarten, meren, geulen, killen, kreken, sprengen, sloten: ze geven ons land een uniek karakter. Een piepklein gedeelte hiervan wordt deze zomer in woord en beeld belicht. Negen kleine portretten van kleine rivieren net boven of onder de grote rivieren en in de Achterhoek. Vandaag deel 9: het Oude Maasje.

Een visdiefje schiet voorbij, een kwartel vliegt op uit de overgang van ruigte van bermgewassen naar een akker in prille groei. Hoog op een paal een vol ooievaarsnest van ouderpaar en jonkies. Daarnaast kronkelt zilverachtig het Oude Maasje. We zijn in Drongelen, een kerkdorp in het Land van Heusden en Altena. Het werd in 1944 vrijwel volledig verwoest door het vuur van geallieerd geschut. In 1964 kwam een ooievaarsfamilie in de toren van de huidige kerk wonen, inmiddels dus verhuisd naar een paalwoning.

Het Oude Maasje begint iets ten noorden van de Bergsche Maas ter hoogte van de Drongelense veerpont, loopt onder langs Meeuwen om na een aantal kilometers te eindigen bij het in 1963 gestichte Gemaal Hagoort. Maar dit ‘oude baasje’ ..

