De L van Lievaart. Buiten is het dertig graden. Binnen wil ik pootjebaden. Inge Lievaart heeft het water in haar bundels ruim voorradig. Ik sla haar Verzamelde Gedichten uit 2000 op en algauw vind ik:

Het water van de beek

blijft zonder onderbreken

zacht mompelend spreken

met steen en wallekant

op wonderlijke wijze

zo aan de ijlste stilte

op ’t innigste verwant.

Inge Lievaart woonde altijd aan het water, als kind op Texel waar haar vader onderwijzer was, daarna tot aan haar 95e in Scheveningen tegen de duinen aan. Het water in haar gedichten kan levenskrachtig ruisen en bedreigend kolken. Ze luisterde graag naar de poëzie van Pierre Kemp, M. Nijhoff, Willem Barnard. Haar werk raakte in kwaliteit meer dan eens aan die van Barnard.

In januari 1961 ..