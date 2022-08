Deze podcast doet alles wat het belooft maar zoveel meer

Bijzondere steentjes, een vreemd luik, geheimzinnige zolder of donker gat … voor kinderen zijn kleine vondsten soms schatten en is elke simpele observatie het potentiële begin van een avontuur. De podcast Sara’s mysteries is een geweldige ode aan de nieuwsgierigheid van kinderen.

Van wie is de rode portemonnee die Morris in een plas vond? Wat gaat er schuil in de geheime kelder in de school van Luuk? Wie zijn de geheimzinnige buren van Roos? En wat hebben deze kattenvrouwtjes te verbergen? Deze podcast is niet alleen superspannend voor jonge luisteraars maar net zo intrigerend voor luisteraars die ooit kind waren.

Theatermaker Sara de Monchy vond zelf ooit een gouden tand op de zolder van haar oma. Sindsdien is ze verslaafd aan myste..

