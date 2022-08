Hoe rivier de Dommel ging meanderen

Zeearmen, rivieren, kanalen, beken, vaarten, meren, geulen, killen, kreken, sprengen, sloten: ze geven ons land een uniek karakter. Een piepklein gedeelte hiervan wordt deze zomer in woord en beeld belicht. Negen kleine portretten van kleine rivieren net boven of onder de grote rivieren en in de Achterhoek. Vandaag deel 6: de Dommel.