Metal en hijabs: in Indonesië gaan ze prima samen

Jong, vrouw en moslim: de Indonesische band Voice of Baceprot is een opvallende verschijning op de festivals deze zomer. En het trio maakt ook nog eens knoertharde metal.

Ze waren een hit op het Valkhoffestival, eind juli in Nijmegen: drie jonge Indonesische vrouwen met hijabs die stevige rock spelen. Voice of Baceprot heet de band. En met hun covers van Metallica, Slipknot en Rage Against the Machine reizen de gelovige twintigers de hele wereld over.

‘Baceprot’ betekent ‘lawaai’ in het Soendanees, de taal van Westelijk Java. Het activistische trio komt uit Singajaya, een klein dorpje waar ze tegen flink wat vooroordelen over hun muziekstijl moeten strijden. De band krijgt het verwijt ‘duivelse muziek’ te maken. ‘Mensen die ik al mijn hele leven ken, draaien hun rug naar me toe als ik langs kom’, vertelde zangeres Marsya aan The Red Bulletin.

En ook tijdens hun tournee strijden de vrouwen tot vermoeie..

