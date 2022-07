Het platteland als oase van rust, vrede en geloof

De idylle van het platteland is in Oekraïne ver te zoeken met een oorlog die het boeren moeilijk maakt graan te zaaien, te oogsten en te exporteren. Op het Nederlandse boerenland is de vrede ook ver weg met de woede over het stikstofbeleid en omgekeerde vlaggen aan tractoren en protestborden.

In een andere tijd – die van toenemende industrialisatie, technologische ontwikkeling, verstedelijking en grotere sociale ongelijkheid aan het einde van de negentiende eeuw – lokt de rust van het platteland intellectuelen en kunstenaars.

Het Noordbrabants Museum in ’s-Hertogenbosch wijdt een tentoonstelling aan een groep Vlaamse kunstenaars die gegrepen zijn door het landschap en het boerenleven. Het zijn George Minne (1866-1941), Gustave van de Woestyne (1881-1947) en Valerius de Saedeleer (1867-1941). In België zijn deze kunstenaars beroemd, maar in Nederland nauwelijks bekend.

Het Noordbrabants Museum wil daar verandering in brengen met de tentoonstelling Symbolisme in Vlaanderen. De eerste-generatie-kunstenaars in Sint-M..

