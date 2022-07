Cartoons en foto’s van 100 dagen oorlog in Oekraïne om niet weg te kijken en na te blijven denken

Symboliseert een tank die gecamoufleerd wordt door een schapenvacht onschuld of een wolf in schaapskleren? ‘Framing the war’ laat mensen nadenken over hoe ze kijken naar wat ze zien bij beelden over de oorlog in Oekraïne.

Een Russische beer met opengesperde bek onthooft speelgoedberen. Kinderen met knuffels in hun armen, kijken huilend toe. Deze spotprent - gemaakt door de Oekraïense cartoonist Vladimir Kazanevsky - is te zien op de tentoonstelling Framing the war in het mediamuseum Beeld en Geluid in Den Haag.

De maker van de spotprent vraagt zich af of de Russische schrijver Dostojevski (1821-1881) het misschien over zijn negenjarige kleinzoon had, toen hij schreef: ‘Het geluk van de hele wereld is niet één traan op de wang van een onschuldig kind waard.’ De negenjarige kleinzoon van Kazanevsky uit Kyiv kan de geluiden van verschillende raketten onderscheiden. Hij hielp zijn opa en oma om de ruiten met papier te beplakken zodat ze niet zouden v..

