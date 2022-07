Clapton heeft soms en speelt altijd de blues

Eric Clapton mag dan al 77 jaar zijn, het vuur van zijn stem en gitaren is bepaald nog niet uitgedoofd.

Ook al maakte hij in 2016 bekend te lijden aan een afwijking in het zenuwstelsel. Hierdoor is gitaar spelen lastiger en soms pijnlijk voor de gitarist.

Door de aandoening heeft hij last van schokjes van het bovenbeen naar de voeten. Dat hij desondanks nog prima kan optredens bewees hij in juni in de Ziggo Dome.

Vorig jaar kwam Clapton vooral in het nieuws omdat hij boos was over de coronamaatregelen die het optreden onmogelijk maakten. Hij wilde niet optreden op plaatsen waar alleen gevaccineerden naar binnen mochten. Samen met Van Morrison nam hij een protestsong op.

Nu is er een liveplaat die vol bluesnummers staat. Toegegeven: de opnamen zijn van 1994. In dat jaar maakte Clapton een wereldtournee met juist zijn blues re..

