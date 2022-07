Verbod op lootboxes in de maak: gamen of gokken voor kinderen?

‘Oneerlijk spel, een verhoogd risico op gokverslaving en geen bescherming van de consument.’ Je zou verwachten dat de Kansspelautoriteit hier spreekt over schimmige online casino’s. In werkelijkheid gaat het over videogames die volgens de bijsluiter geschikt zijn voor kinderen van alle leeftijden. De Tweede Kamer stemde op 7 juli in met een verbod op het gebruik van ‘lootboxes’ in videospellen.

Amersfoort

Een puzzelspel op je mobiele telefoon dat je een dag laat wachten om verder te spelen, tenzij je met echt geld extra levens bijkoopt. Of een zeldzaam digitaal zwaard kopen dat meer schade aanricht dan een gewoon exemplaar. Het zijn zomaar wat voorbeelden van microtransacties. Met name het bestaan van zogeheten ‘lootboxes’, waarbij je gokt op de inhoud van het digitale schatkistje, is niet alleen een doorn in het oog van de Kansspelautoriteit. Ook verslavingsdeskundigen, de politiek en veel gamers zijn kritisch over dit verdienmodel. Toch zijn lootboxes in relatief korte tijd gemeengoed geworden in allerlei soorten videogames.

Voor ouders die niet op de hoogte zijn van dit verdienmodel, is het vaak een raadsel waarom een ki..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .