Amsterdamse Joden rellen tegen het leger

Lodewijk Napoleon werd in 1806 door zijn broer, keizer Napoleon, aangesteld als koning van het Koninkrijk Holland. Hij heeft een gunstige naam. Lodewijk Napoleon probeerde Nederlands te leren en de Nederlanders goed te leren kennen. Als het volk door een ramp getroffen werd, kwam Lodewijk naar de plek des onheils om de slachtoffers te troosten en te helpen. Hij verzette zich tegen foltering en dwangarbeid en probeerde van het land een eenheid te maken.

Lodewijk Napoleon deed z’n best om de discriminatie van Joden tegen te gaan. In 1796 hadden de Joden dezelfde burgerrechten gekregen als aanhangers van andere gezindten, maar in de praktijk werden ze nog vaak als tweederangsburgers gezien en behandeld. Antisemitisch geweld was niet uitzonde..

