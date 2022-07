Carla Veldhuis kwam door een theaterstuk tot geloof: ‘Kunst hóórt in de kerk’

Zelf is Carla Veldhuis lang, lang geleden door een theaterstuk tot geloof gekomen. ‘Ik ben toen theaterstukken gaan schrijven waarin het soms concreet over het geloof ging, en soms minder concreet, met God als concept.’ Toen ze met haar stukken ging touren, kreeg ze geregeld de vraag voorgelegd of er een christelijke toneelopleiding was. ‘Daar moest ik wat mee, vond ik, ook omdat christelijke jongeren op reguliere kunstopleidingen soms zó in de knel komen dat ze hun geloof kwijtraken.’

Inmiddels organiseert ze – met een team – alweer een kwarteeuw jaarlijks een theaterweekend. Vorig weekend was er weer een, in het klooster van Nieuwkuijk. De formule: deelnemers kiezen een hoofdvak – moderne dans bijvoorbeeld – en maken daarnaast in workshops uitstapjes naar andere disciplines, zoals fotografie en songwriting.

‘Het zijn weekenden waarin God centraal staat. Vandaar uit gaan we creëren. Ons doel is Gods liefde te laten zien door allerlei kunstvormen heen, en ook om te laten zien dat kunst in de kerk thuishoort, in het lichaam van Christus. Veel deelnemers nemen na zo’n weekend het initiatief om in hun eigen gemeente stukken te creëren en op te voeren.’

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .