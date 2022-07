Peperduur piekeren over de staat van de wereld

Het is meestal geen goed teken als je op vakantie geen oog dichtdoet. Maar in het nieuwe ‘nulsterrenhotel’ van Zwitserland is dat precies de bedoeling.

Het Zwitserse bergdorpje Saillon is een nieuw hotel rijker, ingeklemd tussen een autoweg en een tankstation. Slapen is hier lastig. Maar ‘slaap is ook niet het punt’, zeggen kunstenaars Frank en Patrik Riklin.

Het is niet de eerste keer dat de broers bedden neerzetten in de openlucht. Al jaren creëren ze sprookjesachtige hotelervaringen onder de sterrenhemel in de Zwitserse Alpen. Maar deze slaapplaats is verre van romantisch: het is een ‘anti-idylle’.

En tot rust komen is wel het laatste wat er in zo’n anti-idylle van je verwacht wordt. Eindeloos piekeren zul je er, in je halfslaap – over klimaatverandering, de oorlog en het falen van de mensheid. Tot het oprukkende forenzenverkeer je ruw uit je insomnia bevrijdt.

‘Het is belangrijk om te ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .