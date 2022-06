Op de Dintel worden dagelijks gebeden ‘uitgerold’

Zeearmen, rivieren, kanalen, beken, vaarten, meren, geulen, killen, kreken, sprengen, sloten: ze geven ons land een uniek karakter. Een piepklein gedeelte hiervan wordt deze zomer in woord en beeld belicht. Negen kleine portretten van kleine rivieren net boven of onder de grote rivieren en in de Achterhoek. Vandaag deel 1: de Dintel.

Een jonge Argentijnse dog met een poot in het gips in de armen van een in kloosterzwart getooide forse man met dito baard tegen de achtergrond van het Volkerak, een van de drukst bevaren wateren van ons land.

Twee eveneens in kloosterzwart gehulde vrouwen flankeren hem. De drie met gemankeerde hond zijn de ontdekking van en aan de Dintel. De Dintel, waarnaar Dinteloord is genoemd, middelpunt van de suikerbietenteelt en suikerindustrie, is de benedenloop van de Mark, de rivier waarover het beroemde turfschip Breda binnenvoer in 1590. Bij Standdaarbuiten verschiet de Mark van naam in Dintel. Na de Sint-Elisabethsvloed ontstond een zandbank, aangeduid als ‘t sant er buyten’. Vandaar Standdaarbuiten. Eeuwenlang centrum van de vlasteelt.

