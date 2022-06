‘Wij kevertjes staan niet zo stil bij hoe we eruitzien’

‘Mijn levensstijl is een lifestyle geworden.’ De tweevingerige luiaard op de tentoonstelling Het beest in ons in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam heeft het over mindfulness. ‘Mijn kracht zit in mijn traagheid. Je moet niet overal op reageren.’

Op de tentoonstelling reflecteren 25 opgezette dieren uit de collectie op een thema waar mensen zich druk over maken. Het zeepaardje staat symbool voor emancipatie. Ze zijn hun tijd ver vooruit. De eieren ontwikkelen zich in de broedzak van het mannetje. Zeepaardjes zijn trouwens monogaam. ‘Wij kijken niet over onze schouder of er iets beters voorbijkomt.’

De verhalen zijn geschreven door bekende Nederlanders. Zo is dat van het zeepaardje van schrijver Elfie Tromp en dat van de luiaard van schrijver Abdelkader Benali. De stemmen van de dieren zijn van stadsbewoners. Het museum trok Rotterdam in met een mobiele opnamestudio om goede voorlezers te vinden. In het museum zijn de ingesproken teksten te beluisteren met de audiotour.

Bij el..

