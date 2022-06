Beeldhouwer Thijs Kwakernaak (1975) maakte bij elk van de 24 liederen uit de Winterreise van de Oostenrijkse componist Franz Schubert houten beelden. Ze zijn te zien in Beeldengalerij Het Depot in Wageningen.

Het maken van de beelden is een reis van vijf jaar geweest. Kwakernaak omschrijft het als het kijken in een spiegel. Tal van emoties passeerden de revue. De Winterreise van Schubert is gebaseerd op gedichten van de romanticus en Duitse dichter Wilhelm Müller.

Hoofdpersoon in de liederen is een man die – nadat hij is afgewezen door de vrouw die hij adoreert – besluit op reis te gaan. Hij praat met zichzelf over de liefde, angsten, herinneringen, eenzaamheid en de dood, en uiteindelijk trekt hij verder met een muzikant. Die muzika..

