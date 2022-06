Hoe de bekendheid van Godfried Bomans zoetjes aan vermindert

Nee, een speciale status ontlenen ze er niet aan binnen het Godfried Bomans Genootschap, maar íeder trouw lid weet: zij hebben de grote meester nog persoonlijk gekend. Thea IIsselmuiden en Mieke Poelman kwamen bij Bomans over de vloer of correspondeerden met hem. Zoete herinneringen borrelen op tijdens het feestje rond het vijftigjarig bestaan van het genootschap.

Poelman (80): ‘De voorloper van het genootschap was de Godfried Bomans Kring. Ik was er lid van, en we zijn rond 1963 een paar keer bijeen gekomen in het prieel van Bomans in Bloemendaal. Hij zorgde dan voor Cola en Mars en wuifde ons na afloop uit bij de bus. Ik geloof overigens dat Bomans zelf die kring een nogal malle vertoning vond. Hij hoefde niet zo nodig te worden vereerd..

