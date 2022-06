Het museum: Rondlopen door de skyline van Schiedam

In welk museum zijn we vandaag?

In het Stedelijk Museum Schiedam, dat na een renovatie van anderhalf jaar in mei heropend is met een expositie van de Nederlandse kunstenaar Zoro Feigl (1983). In het voormalig Sint Jacobs Gasthuis werden kozijnrot, de klimaatinstallatie en een tochtige entree grondig aangepakt. Achter de neoclassicistische voorgevel van het gebouw gaat veel moois schuil. Het museum beschikt over een uitgebreide collectie moderne en hedendaagse beeldende kunst en heeft veel werken van de Cobra-beweging binnen de muren.

Wat moet je hier beslist zien?

Het Panorama Schiedam van Marloes & Wikke. Een panorama opgebouwd als levensgrote kijkdoos, waar je als bezoeker letterlijk door de geschiedenis van de stad kunt dwalen. Theat..

