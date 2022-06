Hier gebeurde het: Geen monument voor stormslachtoffers 1927

Aan de Weemerhof, een straat in een nieuwbouwwijk in Neede in de Achterhoek, staat een oude fabriekspijp. Het bouwwerk hoorde bij een fabriek die inmiddels verdwenen is, de textielfabriek van Ter Weeme. De fabriek werd in 1893 gebouwd tegenover het station. Honderden inwoners van Neede verdienden er hun brood.