Eenmaal per jaar mochten lepralijders in Groenlo meeluisteren in de kerk. Dat gebeurde op een bijzondere manier

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en in dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: Groenlo.

Waar lopen we vandaag?

We lopen vandaag in Groenlo, een stadje in de Achterhoek, tien kilometer ten noordwesten van Winterswijk. Groenlo werd vroeger ook wel Grol of Grolle genoemd. Het verklaart de naam van een bekend biermerk dat in Groenlo gebrouwen werd: Grolsch, het bijvoeglijk naamwoord van Grol. Samen met de nabijgelegen buurtschap Zwolle telt Groenlo ongeveer tienduizend inwoners.

Groenlo is een stad met een katholiek verleden, de eeuwen door vormden de katholieken er een grote meerderheid. De wieg van minstens twee vooraanstaande katholieken stond in Groenlo. Hans Jansen, schrijver van drie dikke delen Christelijke theologie na Auschwitz, werd er in 1931 geboren. Jansen overleed in 2019. Henny Bomers, van 1983 tot z..

