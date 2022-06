De eeuwigheid ervaren is niet zo makkelijk, zeker niet op de Amsterdamse Zuidas

In het werk van Smit schemeren bijbelteksten in alle talen door.

Wie treinstation Amsterdam-Zuid uitloopt, bekruipt één gevoel alvast direct: hier snappen mensen dat de mens uiteindelijk altijd de hoogte in wil. Tussen de fonkelende kantoortorens en de onberispelijke bloemperkjes moet wel behoefte aan rust zijn, want niemand staat hier stil. De Nieuwe Poort van Zuidas-predikant Ruben van Zwieten zit niet voor niets op loopafstand.

En precies daarom is hier een tentoonstelling over tijd en meditatie: op een plek waar bezinning ver weg lijkt. In het über-duurzame restaurant CIRCL, om nog preciezer te zijn - een innovatieve hub vol hout, lokale producten en lezingen over een circulaire toekomst.

Hier hangt papierkunst van Annita Smit, gemaakt van misdrukken van bijbeluitgever Royal Jongbloed. Daartus..

