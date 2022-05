Lekker naar Wenen met de meiden

Een treinreis naar Wenen van acht uur? ‘Jaaaa, veeettt’, riepen de tienermeisjes uitgelaten. Maar na zes uur zitten, is de reismoeheid ingedaald en biedt alleen snacken in de restauratiewagen nog vertier. Gelukkig is Wenen een stad die groots, geduldig en vol schoonheid ligt te wachten.