De trein als groen alternatief

De luchtvaart moet krimpen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Voor de kortere afstanden is er een alternatief: op het spoorwegennet in Europa is in de daluren en in de nacht alle ruimte om meer vakantiegangers te vervoeren.

Als je een traject per trein kunt afleggen in plaats van met het vliegtuig, is dat altijd een goede keuze voor het klimaat, zegt Wijnand Veeneman, openbaarvervoeronderzoeker aan de TU Delft. ‘Met een treinreis stoot je vijf tot tien keer minder CO 2 uit dan met een vliegreis.’

Hoeveel CO 2 -uitstoot je bespaart door met de trein te reizen in plaats van met het vliegtuig, is van allerlei factoren afhankelijk. ‘Niet alle spoorwegnetten functioneren op schone energie’, geeft Paul Peeters als voorbeeld. Hij is professor duurzaam toerisme en transport aan de Breda University of Applied Sciences. ‘In Nederland rijden de treinen op stroom van een windpark en is er nul emissie. Dan is het verschil met het vliegtuig oneindig. In Duitsland ..

