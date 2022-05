Ergernissen in het treinleven

Een medereiziger die zijn nagels knipte in de trein en de afgeknipte stukjes op de grond achterliet. Mobiliteitsadviseur Roel Lenoir maakte het mee. In coronatijd schreef hij een blog met dertien regels om het reizen per trein aangenaam te houden. ‘De trein is geen badkamer’, is er één van.

Eten in de trein kan al gauw tot ergernis leiden. Etiquette-expert Gonnie Klein Rouweler raadt aan: ‘Eet geen eten waar een sterke geur vanaf komt, zoals pizza of een broodje shoarma.'

De NS houdt geen lijstje bij van ergernissen van treinreizigers. ‘In de trein gelden dezelfde regels als in andere openbare ruimtes. We moeten er samen voor zorgen dat we prettig kunnen reizen en prettig kunnen werken’, zegt woordvoerder Anita Middelkoop.

Bij reizigersvereniging Rover kunnen ze uit de klachten die binnenkomen wel opmaken waaraan reizigers zich ergeren. Het verkeerd dragen van het mondkapje wordt in coronatijd het vaakst genoemd, zegt woordvoerder Sanne van Galen. Verder komen er bij Rover vooral klachten binnen over praten in de stiltecoupé en luid gevoerde telefoongesprekken of muziek die te horen is ondanks oortjes of koptelefoons. ‘Mensen hebben een hekel aan herrie van anderen’, zegt Van Galen. Tegelijkertijd ku..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .