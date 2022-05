Nachttrein ongekend populair in Europa

In 2016 reed de laatste, vanuit Amsterdam. Maar nu rijdt er sinds mei 2021 weer een nachttrein naar Wenen, Innsbruck, Basel en Zürich. Opstappen kan ook in andere steden, zoals Arnhem. En met ingang van dit jaar rijden er weer slaaptreinen naar Berlijn en Praag. Daarmee is de lijst nog niet compleet. Brussel-Amsterdam-Berlijn-Praag rijdt vanaf de zomer drie keer per week. Initiatiefnemer is het Nederlands-Belgische bedrijf European Sleeper. Deze trein vertrekt om 19.22 uur in Brussel en komt via Amsterdam (22.34 uur), Berlijn en Dresden rond half elf ’s ochtends aan in Praag. Er zijn vijftien wagons met in totaal zo’n 550 bedden. Een enkele reis met bed kost zo’n 65 euro, een zitplaats een paar tientjes. De prijs ligt bij deze aanbieder ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .