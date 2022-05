Met de trein naar Zuid-Europa is niet altijd makkelijk, maar het biedt geweldige vergezichten

Met de trein naar Zuid-Europa is niet altijd makkelijk te regelen, maar met enig zoekwerk zijn er zeker aantrekkelijke opties. Bovendien biedt de trein geweldige vergezichten, bijvoorbeeld van Zwitserse bergen en meren. Althans, als je niet in de nachttrein zit.

De kathedraal van St. Lorenzo in het centrum van Genua.

Een van de eerste ontdekkingen die ik deed toen ik een treinticket, retour, naar Italië wilde boeken, is dat dat meer voeten in de aarde heeft dan je zou denken, helaas. Vanwege een interview moest ik eerder dit jaar in de Noord-Italiaanse havenstad Genua zijn.

Het leek me aardig om die reis per trein af te leggen; als het om afstanden gaat die goed per trein zijn af te leggen, zou je, omwille van het klimaat, toch niet zomaar het vliegtuig moeten pakken en daarnaast: treinreizen heeft zijn charme. Geen gedoe met boarden, je kunt gewoon gaan zitten, en onderweg zie je de wereld om je heen veranderen.

van het kastje naar de muur

Enige research later blijkt dat vooral de heenweg complex is, vanwege telkens drie, vier of vijf keer ..

