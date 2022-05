In Museum Zandverhalen worden bijbelverhalen met veel fantasie en symboliek weergegeven

Nederland kent zo’n duizend officiële musea, en daarnaast een groot aantal officieuze. Welke verborgen pareltjes zitten daartussen? Vandaag: Museum Zandverhalen in Elburg.

In welk museum zijn we vandaag?

In Museum Zandverhalen, een initiatief van poppenspeler en televisieproducent Aad Peters. Sinds 2018 bevindt zich deze indoor-expositie van zandsculpturen in enkele hallen van de oude blikfabriek in Elburg. Dit industrieel erfgoed zelf wordt ook nog gerestaureerd, maar nu al herbergt het een parcours van vijfduizend vierkante meter vol zandsculpturen.

Vijfendertig beeldhouwers uit de hele wereld hebben zich hier artistiek uitgeleefd; de meesten van Russische origine, aangezien zij in een lange traditie staan van realistische kunst. Levende palm- en olijfbomen onderstrepen de sfeer van de Midden-Oosterse verhalen.

Nog voor de receptiebalie zien we Andries Knevel in zand, alert één vinger geheven en schouder aa..

