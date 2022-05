Deze Britse treinreis voor filmnerds leidt van perron 9¾ naar Doune Castle

Vanaf het kasteel overzie je het veld waar in 1297 de Schotten onder leiding van William Wallace de Engelsen versloegen in de Slag bij Stirling Bridge.

De eerste bestemming is Londen. Wanneer de trein woensdag om 14.00 uur aankomt in de Engelse hoofdstad, zie je als filmliefhebber door de bomen het bos niet meer. In deze metropool zijn zo veel films gemaakt dat je aan 24 dagen niet genoeg hebt om alles te bezoeken, laat staan 24 uur. Voor het overzicht wordt de in 2021 verschenen psychologische thriller Last Night in Soho de rode draad.

Deze film van regisseur Edgar Wright speelt zich af - en is ook gefilmd - in en rond het hippe Soho. Deze wijk staat bekend om zijn vele glamoureuze uitgaansgelegenheden, waaronder het theaterdistrict West End en de beroemde kleurrijke reclameborden op het plein Piccadilly Circus. De wijk kent echter ook een duistere geschiedenis. Tot de jaren tacht..

