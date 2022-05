Extra geld ‘makers’, zzp’ers en jongeren

Den Haag

In het regeerakkoord is afgesproken dat er jaarlijks 170 miljoen euro extra naar de cultuursector gaat ‘om herstel, vernieuwing en groei weer mogelijk te maken’. Dat blijkt voor dit jaar wat minder te zijn: 135 miljoen. Volgens Uslu zal vanaf 2023 de beloofde 170 miljoen per jaar worden geïnvesteerd.

Niettemin toonde de D66-staatssecretaris zich verheugd dat er zoveel geld vrij komt. ‘Dit is het moment om de culturele sector weer te laten bloeien en groeien’, stelde zij. ‘De sector heeft zware klappen gehad en met dit plan en deze investeringen wil ik makers en anderen werkzaam in cultuur er weer bovenop helpen.’

Het meeste geld van haar ‘herstelplan’, 20 miljoen euro, wil zij uittrekken voor vrije producenten, zodat die nieuwe pro..

