Tijdens een festival in Kyiv besloten tientallen mensen zich te laten tatoeëren voor hun vaderland. De opbrengst was voor de oorlog, de statements knalhard.

Een glimmende aureool, een nederige blik, een soort pij en een fascinerende versiering – je zou haast denken dat we hier met een nieuwe moderne heilige te maken hebben. Maar dat is niet het geval. Al is het ook maar weer net hoe je het bekijkt. Deze jongeman is namelijk zojuist getatoeëerd voor zijn verwoeste thuisland, Oekraïne.

Dat kon deze zondag in een verlaten Sovjetfabriek in Kyiv, waar het Art Weapon Festival plaatsvond. De opbrengsten van de actie gaan direct naar de militairen die strijden tegen het Russische leger.

De keuzes voor de afbeeldingen zijn impulsief maar weloverwoge..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .