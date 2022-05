Verwoesting is nooit het einde bij Antonio Obá. ‘Religies veranderen, ze vermengen zich altijd’

Een altaar van goud, een verleidelijke tuin en heiligen op de grond: de kunst van Antonio Obá laat veel aan de verbeelding over, maar verbloemt niets.

In 2015 moest de Braziliaanse kunstenaar Antonio Obá (1983) vier maanden zijn land verlaten. Tijdens een optreden nam hij een zwart Mariabeeld en maalde dat met zijn handen tot gruis. Het witte poeder gooide hij over zijn donkere, naakte huid. Een verwijzing naar het slavernijverleden, racisme en de mengeling van geloven in Brazilië.

‘Ik wilde alle religies op hetzelfde niveau plaatsen’, vertelt de katholieke kunstenaar in de Oude Kerk in Amsterdam, waar hij nu een solo-expositie heeft. Maar er waren verkiezingen in zijn land, en rechtspopulisten grepen de performance aan om Obá zelf te vergruizen. Hij vluchtte korte tijd noodgedwongen naar Europa.

Alsof het heiligschennis was.

‘Alsof het heiligschennis was. Ik werd helemaal verkeerd begrep..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .