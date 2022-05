Het lichaam is het instrument in het Groote Museum

In het Groote Museum in Amsterdam was de natuur ooit in vitrinekasten te zien, afgescheiden van de mensen. Voortaan kun je op diezelfde plek ervaren dat je onderdeel van de natuur bent.

Ben jij slimmer dan de chimpansee? Het is een van de prikkelende vragen in het nieuwe Groote Museum in Amsterdam. Je ziet een film van een chimpansee die op een computer aan het werk is. Hij krijgt negen cijfers te zien die daarna verdwijnen. Hij moet vervolgens eerst het vakje aanwijzen waar net nog de één in stond, dan het vakje waarin de twee stond en zo door tot en met negen. Het dier tikt razendsnel de juiste vakjes aan en lijkt er geen enkele moeite mee te hebben. De beloning zal wel wat lekkers zijn. Voor de museumbezoeker staat slechts de eer op het spel. Je denkt een goed geheugen te hebben, maar de aap speelt je eruit.

Wat is de boodschap van het experiment? Dat mag je helemaal zelf weten. Het enige wat Haig Balia..

