De wandeling: Mosterd uit Doesburg van zaad uit Oekraïne

In welk museum zijn we vandaag?

In het particuliere Doesburgsche Mosterd- en Azijnmuseum in een monumentaal pand uit de vijftiende eeuw waar nog steeds mosterd gemaakt wordt voor Jumbo, Albert Heijn en horeca groothandel Hanos. Er wordt al sinds 1457 mosterd in de Hanzestad aan de IJssel gemaakt. Het recept dat gebruikt wordt, is vierhonderd jaar oud. De zaadjes voor de Doesburgsche mosterd komen uit Canada, Oekraïne en sinds kort ook uit Aalten. De mosterdplant lijkt op koolzaad en is dus minder groot dan de bijbelse mosterdboom. De Grieken en Romeinen brachten het mosterdzaad vanuit Azië naar Europa. Zij gebruikten het eerst als kruid en later - geweekt in azijn (verzuurde zijn) - als zalf.

De museuminkomsten zijn nodig om de fabri..

