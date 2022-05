Louis Meijer, chazan te Borculo

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en in dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: Borculo.

Waar lopen we vandaag?

We lopen vandaag in Borculo, een stadje in de Achterhoek, halverwege Doetinchem en Enschede. Borculo is een bekende naam in de meteorologie. In de Borculosche Courant van 11 augustus 1925 is te lezen waarom: ‘Tijdens het hevige onweer dat gisteravond boven het oosten van ons land woedde, werd Borculo omstreeks 7 uur getroffen door een windhoos die in enkele minuten het gehele stadje grotendeels in puin deed vallen.’

Borculo is een van de weinige plaatsen in Nederland waarvan de burgemeester in de oorlog weigerde mee te werken aan het deporteren van de Joden. Het betrof mr. J.P. Drost, naar wie een brug is genoemd.

Wat is er te zien?

Na de verwoestende windhoos werd Borculo weer opgebouwd, maar er zijn genoeg sporen te ..

