Micha Wertheim Voor Heel Even: Stevige kritiek op de gedachtenpolitie

Als Micha Wertheim tijdens een van de coronalockdowns een rondje gaat fietsen, passeert hij een vrouw op een bankje langs de weg. Uit het niets scheldt ze hem uit voor idioot en roept hem na: ‘Het is hier geen Formule 1-circuit!’ Hoewel Wertheim schrikt van de uitbarsting, zet die hem ook aan het denken. Is dat wat de vrouw doet niet hetzelfde als wat hij doet, show na show? Zijn publiek bestoken met meningen waarmee ze het misschien niet eens zijn en waarmee ze op dat moment ook zeker niks kunnen. Hij besluit dat het tijd is voor een radicale verandering: voortaan zal hij zich nog maar zeer zijdelings en indirect tot de mensen in de zaal verhouden.

Hoe dat precies uitwerkt in ‘Micha Wertheim Voor Heel Even’ kan hier beter niet onthuld wo..

