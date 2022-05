Musical Cats komt weer naar Nederland

Rotterdam

De musical Cats van regisseur Andrew Lloyd Webber keert dit jaar terug naar Nederland. De Londense West End-productie is van 14 tot en met 18 december te zien in Rotterdam Ahoy, maakte evenementenorganisator MOJO dinsdag bekend. Kaartjes zijn vanaf zaterdagochtend te koop. De voorstellingen in Nederland maken deel uit van een internationale tournee. De musical start op 13 mei in Zürich in Zwitserland en reist ook naar landen als Duitsland, Noorwegen en Zweden. Volgend jaar staat een tournee door China gepland. De West End-versie van Cats was al vaker in Nederland te zien. In 2018 keerde de musical na tien jaar terug in Rotterdam en Amsterdam. Cats, gebaseerd op het boek Old Possum’s Book of Practical Cats van T.S. Eliot, werd in 19..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .