3000e voorstelling van de musical Soldaat van Oranje

Katwijk

Eerdere mijlpalen, zoals de 1000e en 2000e show vond Boot al surrealistisch. ‘Maar het getal van 3000 gaat verder dan dat. Ik zeg altijd dat we het nooit normaal mogen gaan vinden, tegen de cast en crew en collega’s.’ Zelf zat Boot zaterdagavond in de zaal, net als andere mensen die vanaf het eerste uur betrokken zijn. ‘Het is een reguliere voorstelling. Met intimi drinken we een borrel. Het publiek krijgt de traditionele jubileum-mok en er staat een frietkraam buiten’, zei hij voorafgaand aan de voorstelling.

Boot durft niet te zeggen hoe vaak hij Soldaat van Oranje - De Musical al heeft gezien in de 11,5 jaar dat de musical te zien is. ‘Met alle repetities en try-outs erbij, denk ik wel vierhonderd keer. Misschien wel me..

