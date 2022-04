Jacqueline van der Waals en de ernst van het aardse spel

Jacqueline van der Waals naderde vrijmoedig tot de dood en tot God. In een van haar gedichten komt ze tot een verrassende uitspraak over zonde: In ’t leven is de zonde onze zonde, / maar in de dood is ze Uwe zaak, mijn God.

In een vwo-5-klas deelde ik een gedicht uit. Erboven stond ‘Sinds ik het weet…’ en eronder ‘Jacqueline van der Waals (1868-1922)’. De leerlingen keken er eens naar, ze kenden die Jacqueline niet. Ik vroeg: ‘Weten jullie wat vanderwaalskrachten zijn?’ Ja, dat hadden ze bij natuurkunde gehad, en ze probeerden het mij uit te leggen. Professor Van der Waals had die krachten ontdekt en dat had hem in 1910 de Nobelprijs voor natuurkunde opgeleverd.



Jacqueline van der Waals, 1920. - beeld beeld nd

Tegenwoordig staat dat in alle natuurkundeboeken over de hele wereld. Een gekko kan tegen een glazen wand klimmen dankzij de vanderwaalskrachten. Want grote moleculen met een regelmatige vorm trekken elkaar sterker aan dan kleine moleculen met een..

