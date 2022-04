Nieuw mijnmuseum Heerlen: van ‘stoere koempels’ tot ziekte en drugsoverlast

In Heerlen is een nieuw mijnmuseum geopend dat de mooie en minder mooie kanten van de mijnbouw in de regio uitlicht. ‘De jeugd moet wel het hele verhaal weten, ook van de teleurstelling en ziekte na de mijnsluiting’, zegt oud-koempel Herbergs.

Heerlen

‘Je moest wel wennen aan de hitte onder de grond’, zegt oud-mijnwerker Martin Herbergs (86) in het nieuwe Nederlands Mijnmuseum in Heerlen, dat zaterdag officieel is geopend. ‘Bij honderd meter was het 16 graden, maar bij elke honderd meter die je dieper ging, kwam er 3 graden bij. In de Wilhelmina-mijn ging je tot 785 meter diep en was het 35 graden bij een luchtvochtigheid van 80 procent.’

En dan al dat stof. ‘Als je met drie man achter elkaar door zo’n gang liep en je was nummer drie, dan zag je niets meer door al het stof dat opdwarrelde’, aldus de bejaarde Limburger, die eerst mijnmeter en later kaartenmaker was.

Sinds 2005 heeft Heerlen al een klein mijnmuseum, opgezet door voormalige koempels, gevestigd in het oude schachtgeb..

