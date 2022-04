Musical rond ‘Willy Wonka’ in DeLaMar

Amsterdam

De musical Charlie and the Chocolate Factory komt komend seizoen naar Nederland. De voorstelling, gebaseerd op het populairste boek van Roald Dahl, gaat in september in première in het DeLaMar Theater in Amsterdam en is daarna tot en met maart 2023 te zien in zeventien grote theaters in het hele land. De kaartverkoop is donderdag gestart.

