De wandeling: Dorps Amsterdam

Nederland kent vele duizenden kilometers wandelpad, alle stoepen en steegjes niet meegerekend. Het Nederlands Dagblad zoekt in de vrije natuur, in steden en dorpen, naar een frisse neus en nieuwe ervaringen. Vandaag: een wandeling door Amsterdam-Noord.

(beeld nd)

Waar lopen we?

We lopen door Amsterdam-Noord met de oude dorpen Nieuwendam en Buiksloot en de drie tuindorpen Nieuwendam, Vogeldorp en Tuindorp Oostzaan. Het is met een lengte van 18,4 kilometer best een pittige wandeling, maar geeft een volle dag plezier aan stedelijk en toch ook landelijk schoon.

Wat is er te zien?

Door een groene strook van bomen en bosschages tussen de twee delen van de wijken Noord en Nieuwendam bereiken we al snel wat wel gezien wordt als het mooiste tuindorp van Europa, dat van Nieuwendam, gebouwd vanaf 1926, in een sobere variant van de Amsterdamse School. Vervolgens wacht de Nieuwendammerdijk, een onderdeel van de eeuwenoude Waterlandse Zeedijk. Er pronken woningen van gepensioneerde zeekapiteins uit de achttiende ..

