In de televisieserie is Limburg vooral een decor, in de musical speelt de geschiedenis een grotere rol

Zes miljoen Nederlanders installeerden zich in 1979 voor de televisie voor de afleveringen van Dagboek van een herdershond. De serie ging over de belevenissen van een jonge kapelaan in een Limburgs dorp waar de pastoor, notaris en de herenboer het voor het zeggen hadden. Het was voor protestantse kijkers een inkijkje in het rijke roomse leven. Vanaf vrijdag is in Maastricht de musical Dagboek van een herdershond te zien.