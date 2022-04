Ook in juli Dagboek van een Herdershond

Maastricht

De nieuwe musical Dagboek van een Herdershond is met een paar weken verlengd. De productie van Albert Verlinde en Toneelgroep Maastricht is nu ‘wegens grote belangstelling’ tot en met 17 juli in het MECC Maastricht te zien. De musical zou eigenlijk alleen in mei en juni te zien zijn. Dagboek van een Herdershond is gebaseerd op de gelijknamige tv-serie uit de jaren zeventig. Het verhaal gaat over kapelaan Erik Odekerke die in 1914 toetreedt tot een gelovige gemeenschap in Geleen, een klein Limburgs landbouwdorp dat geregeerd wordt door de notaris, de herenboer en de pastoor.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .