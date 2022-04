Met een schoenmakersmes in de volle vuist

Het dorp Warffum ligt prachtig in de zon, midden tussen geploegde, okerkleurige akkers. Als je vanaf het station het dorp in loopt, stijgen de straten, je wandelt de wierde op in de richting van de witte kerk. Je volgt de bordjes ‘Openluchtmuseum Het Hoogeland’, je gaat de museumdeur binnen van de vroegere openbare lagere school, en op het terrein kun je in tientallen huisjes het leven van vroeger bekijken.

De Ploeg

Maar je doet er verstandig aan eerst in de oude schoollokalen te kijken, nu ingericht als expositieruimtes. Opeens sta je voor een helder zelfportret van de kleurrijke schilder Johan Dijkstra van de Groninger Ploeg. En daar hangt ook het portret dat Dijkstra schilderde van zijn vrouw Marie, in hardblauw, paars, oranje, de kleur..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .