Omgekeerde beeldenstorm in Gouda

In Gouda staan rooms-katholieke altaarstukken te pronken in een protestantse kerk. Maar wel met een waarschuwing aan ouders, want de altaarstukken mogen door hun kinderen niet worden beklommen.

‘Dit was tien, twintig jaar geleden nog ondenkbaar geweest’, zegt Pieter Verhoeve, burgemeester van Gouda. ‘Nu kan het. En het is mooi dat het kan.’ Verhoeve staat in de Sint-Janskerk in het centrum van zijn stad en ziet hoe het protestantse godshuis is teruggebracht in de katholieke stijl van vroeger. Vijf altaarstukken die eeuwen geleden de Beeldenstorm hebben overleefd zijn na 450 jaar weer terug in de kerk.

De aanblik in de zuiderzijbeuk van de kerk bezorgt Femke Haijtema, directeur van Museum Gouda, een kippenvel-moment. ‘De unieke altaarstukken met Italiaanse invloeden zijn weer herenigd met de wereldberoemde gebrandschilderde ramen. Beide worden gekenmerkt door hun breekbaarheid. Een breekbaarheid die ook geldt voor onze samenlevin..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .