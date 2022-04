Voor het eerst heeft een robot met een eigen artistieke persoonlijkheid een solo-expositie op de Biënnale van Venetië. Wat ze maakt, is niet niks: de internationale pers noemt haar werk ‘mind-blowing’.

Als een robot met menselijke emoties al spannend klinkt, hoe klinkt dan een robot met het vermogen die emoties om te zetten in kunstwerken? Dat is precies wat Ai-Da kan, de eerste robotkunstenaar ter wereld. Ai-Da werd vernoemd naar wiskundige Ada Lovelace (1815-1852), die wordt beschouwd als de eerste computerprogrammeur ooit. Ai-Da is óók vernoemd naar haar maker: de Britse galeriehouder Aidan Miller. Samen met twee studenten van de universiteiten van Oxford en Leeds ontwikkelde hij deze ultrarealistische artieste.

Ai-Da bevat voldoende ze..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .