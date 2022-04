Zoveel loten, zoveel staties

Sinds de vijftiende eeuw kent de rooms-katholieke traditie de kruisweg als godsdienstoefening. De gelovige staat stil bij gebeurtenissen van Jezus’ gang vanaf het gerechtsgebouw van Pontius Pilatus tot zijn begraafplaats, de Via Dolorosa, aan de hand van veertien kruiswegstaties. Gedurende de veertigdagentijd belichten we in ‘Gulliver’ diverse staties in ons land. Vandaag: de O.L.V. ter Nood Gods in Bergharen.