Het theaterstuk ‘Lang zal hij leven’ is bedoeld om vragen rond ethiek en levenseinde bespreekbaar te maken

Dirk-Jan wordt tachtig, er is taart en de familie zingt een huiselijk ‘lang zal hij leven’. Maar niet iedereen zingt mee: Dirk-Jan, knap gespeeld door acteur Joop Keesmaat, heeft gevorderde dementie, is bij vlagen helemaal de weg kwijt en kan eigenlijk niet meer thuis wonen.

De eens zo gerespecteerde hoofdonderwijzer ligt met een luier in bed en wordt voorgelezen uit Pinkeltje. Drie jaar geleden, toen er alzheimer bij hem werd geconstateerd, heeft hij een wilsverklaring getekend. Daarin heeft hij duidelijk aangegeven dat hij niet in een situatie wil belanden waarin hij zijn autonomie en zijn verstand kwijt is: liever dood dan zichzelf kwijtraken.

Daarom krijgen zoon Daan (Harpert Michielsen), die een moeizame relatie met zijn vader h..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .