Oude hemelschijf naar Drents Museum

Het Drents Museum stelt van 6 augustus tot en met 18 september de Nebraschijf tentoon, de oudst bekende realistische weergave van de nachtelijke hemel. Het voorwerp wordt bewaard in het Duitse Halle, maar wordt nu voor het eerst aan ons land uitgeleend. De kleine schijf stamt uit de bronstijd en is waarschijnlijk zo’n 38 eeuwen oud. Het is een met goud ingelegde bronzen hemelschijf, met een diameter van 31 centimeter. Het voorwerp staat sinds 2013 op de Unesco Werelderfgoedlijst. ‘De schijf diende waarschijnlijk als een soort van kalender en laat zien dat men in de bronstijd over kennis van de sterrenhemel beschikte’, aldus het museum.

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .