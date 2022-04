Jon Batiste maakt album van het jaar

Las Vegas

Jon Batiste heeft zondag in Las Vegas de Grammy Award gewonnen voor album van het jaar. Hij won de prijs voor de plaat We Are. Eerder kreeg de artiest al drie Grammy’s voor zijn liedjes ‘Freedom’ en ‘Cry’, en voor zijn bijdrage aan de soundtrack van de film Soul. Aan de Grammy voor Batiste zit ook een Nederlands tintje: muziekproducent Tearce Kizzo was onder zijn artiestennaam Kizzo nauw betrokken bij de totstandkoming van We Are. Silk Sonic, het gezamenlijke R&B-project van Bruno Mars en Anderson Paak, won de Grammy voor Song van het Jaar, voor de single ‘Leave The Door Open’. De Grammy Awards bestaan uit 86 categorieën.

